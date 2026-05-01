Atelier du mois de mai collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Collectif SNOOZ Millau

Millau

Atelier du mois de mai collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage)

Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-27

Les ateliers sont à prix libre pour les adhérents et 10€ pour les non adhérents.

Ce mois-ci nous nous associons à SPROCKET pour le mois du Vélo en réalisant des ateliers prolongés !

mercredi 6 mai de 15h-17h Prise en main d’outils machines à coudre

Venez apprendre les bases de la couture afin de vous sentir plus autonome sur vos futurs projets ! Apportez un vêtement ou un projet à réparer pour vous entraîner. Maximum 4 places

Tous les 2ème mercredi du mois

jeudi 14 mai de 17h-19h Atelier vélo’sacoche !

Viens apprendre à fabriquer une sacoche de cadre de vélo pour emporter ton petit matériel de réparation, ton téléphone ou ton goûter !

En partenariat avec SPROCKET !

Maximum 5 places par session

Mercredi 20 mai de 16h à 18h Atelier vélo’sacoche !

Comme le 14 mai Maximum 5 places

+ de 18h à 19h30 Atelier chez SPROCKET pour apprendre à entretenir vos vélos !

Mercredi 27 mai de 16h à 18h Atelier vélo’sacoche !

Comme le 14 mai Maximum 5 places

+ de 18h30 à 19h30 RDV chez SPROCKET pour partir en balade avec vos vélos tout beaux ! .

Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau 12100 Aveyron Occitanie collectifsnooz@gmail.com

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English :

L’événement Atelier du mois de mai collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Millau a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)