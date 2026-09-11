Atelier du Neez Saison 2026/2027 avenue du 18 juin 1940 Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

Atelier du Neez Saison 2026/2027

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2027-05-13

Date(s) :

2026-09-26

Cette année, L’Atelier du Neez fête une décennie faite de rencontres, de fidélités, de moments vécus et partagés. L’Atelier du Neez s’est construit dans le temps, en créant du lien entre les disciplines, les artistes et les publics. Il aujourd’hui question de continuité et de prolongement mais aussi de transformation et de réinterprétation.

La recette de cette saison anniversaire c’est celle d’un remix entre de vieilles connaissances et des propositions inédites et décalées. Avec l’idée de raviver nos mémoires pour façonner des moments inoubliables. Entre tradition et modernité, les originalités se cultiveront pour créer des passerelles entre les générations. .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

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English : Atelier du Neez Saison 2026/2027

L’événement Atelier du Neez Saison 2026/2027 Jurançon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau