Concert de Heimat + Balladur La Ferronnerie Jurançon
jeudi 17 septembre 2026 · La Ferronnerie · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Concert de Heimat + Balladur
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 23:30:00
Date(s) :
2026-09-17
HEIMAT
https://meineheimat.bandcamp.com
Derrière Heimat se cachent deux figures bien connues de l’underground français Olivier Demeaux, claviériste de Cheveu et également membre du projet drone-ambient Accident du Travail, et Armelle Oberle, dont la voix singulière s’est déjà fait entendre au sein de The Dreams et Badaboum.
BALLADUR
https://balladur.bandcamp.com/music
Depuis 2015, Balladur propose une pop des plus singulières. Avec un dispositif new wave (boite à rythme, guitare et synthé) le duo originaire de Villeurbanne est parvenu à affiner un son unique, syncrétisme d’influences aussi diverses telles que le dub, le dangdut ou encore la dance music. .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net
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English : Concert de Heimat + Balladur
L’événement Concert de Heimat + Balladur Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau
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