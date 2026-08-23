Concert de Heimat + Balladur La Ferronnerie Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

Concert de Heimat + Balladur

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17 23:30:00

Date(s) :

2026-09-17

HEIMAT

https://meineheimat.bandcamp.com

Derrière Heimat se cachent deux figures bien connues de l’underground français Olivier Demeaux, claviériste de Cheveu et également membre du projet drone-ambient Accident du Travail, et Armelle Oberle, dont la voix singulière s’est déjà fait entendre au sein de The Dreams et Badaboum.

BALLADUR

https://balladur.bandcamp.com/music

Depuis 2015, Balladur propose une pop des plus singulières. Avec un dispositif new wave (boite à rythme, guitare et synthé) le duo originaire de Villeurbanne est parvenu à affiner un son unique, syncrétisme d’influences aussi diverses telles que le dub, le dangdut ou encore la dance music. .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

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English : Concert de Heimat + Balladur

L’événement Concert de Heimat + Balladur Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau