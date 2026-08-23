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AGENDA · Jurançon

Concert de Heimat + Balladur La Ferronnerie Jurançon

jeudi 17 septembre 2026 · La Ferronnerie · Jurançon

Concert de Heimat + Balladur La Ferronnerie Jurançon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Ferronnerie
Adresse
10 Rue de l'Artisanat
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif

Jurançon

Concert de Heimat + Balladur

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 23:30:00

Date(s) :
2026-09-17

HEIMAT
https://meineheimat.bandcamp.com
Derrière Heimat se cachent deux figures bien connues de l’underground français Olivier Demeaux, claviériste de Cheveu et également membre du projet drone-ambient Accident du Travail, et Armelle Oberle, dont la voix singulière s’est déjà fait entendre au sein de The Dreams et Badaboum.

BALLADUR
https://balladur.bandcamp.com/music
Depuis 2015, Balladur propose une pop des plus singulières. Avec un dispositif new wave (boite à rythme, guitare et synthé) le duo originaire de Villeurbanne est parvenu à affiner un son unique, syncrétisme d’influences aussi diverses telles que le dub, le dangdut ou encore la dance music.   .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   info@atrdr.net

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English : Concert de Heimat + Balladur

L’événement Concert de Heimat + Balladur Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau

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