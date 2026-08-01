Le Cabaret de Poche Jurançon
vendredi 28 août 2026 · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Le Cabaret de Poche
place du Junque Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
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Moment convivial au Marché des producteurs 19h Place du Junqué
Après la présentation, venez partager un verre et une petite restauration sur la Place du Junqué, à l’occasion du marché des producteurs.
Spectacle gratuit 20h Place du Junqué
LE CABARET DE POCHE
CIRQUE FRÉNÉTIQUE ET TOUT TERRAIN
Durée 55 min. A partir de 5 ans
Spectacle loufoque et hasardeux
Un quatuor improbable installe en un clin d’œil un décor fait de bric et broc. Leur scène se compose d’un paravent sommaire, une piste rouge molletonnée, des paillettes plein les poches et d’un bout de ficelle.
Les numéros s’enchainent sur une musique live acrobatie, fil aérien, dressage, jonglerie. Toutes ces prouesses circassiennes s’exécutent sur une piste de deux mètres de large. .
place du Junque Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70
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English : Le Cabaret de Poche
L’événement Le Cabaret de Poche Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau
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