Informations pratiques

Jurançon

Le Cabaret de Poche

place du Junque Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez toutes les nouveautés de la nouvelle saison, les spectacles, actions culturelles et résidences de création.

Moment convivial au Marché des producteurs 19h Place du Junqué

Après la présentation, venez partager un verre et une petite restauration sur la Place du Junqué, à l’occasion du marché des producteurs.

Spectacle gratuit 20h Place du Junqué

LE CABARET DE POCHE

CIRQUE FRÉNÉTIQUE ET TOUT TERRAIN

Durée 55 min. A partir de 5 ans

Spectacle loufoque et hasardeux

Un quatuor improbable installe en un clin d’œil un décor fait de bric et broc. Leur scène se compose d’un paravent sommaire, une piste rouge molletonnée, des paillettes plein les poches et d’un bout de ficelle.

Les numéros s’enchainent sur une musique live acrobatie, fil aérien, dressage, jonglerie. Toutes ces prouesses circassiennes s’exécutent sur une piste de deux mètres de large. .

place du Junque Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70

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English : Le Cabaret de Poche

L’événement Le Cabaret de Poche Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau