Atelier du Petit Fermier Sainte Christine Benet

Benet

Atelier du Petit Fermier

Sainte Christine La Ferme du Marais poitevin Benet Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-08-30 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-14 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19

Pour faire vivre aux petits et grands la vie d’une ferme au quotidien !

Animation pour les familles l’Atelier du Petit Fermier.

Venez découvrir les races locales: baudets du Poitou, brebis Solognotes, poules de Marans et leurs poussins, oies et oisons, ainsi que les lapins-chèvres!

Soins, câlins, et découvertes seront au rendez-vous!

2 heures.

Réservation indispensable dans la limite des places disponibles.

Réservations en ligne possible.

tenue et chaussures adaptées

Aussi disponible en format Spécial Tribu .

Sainte Christine La Ferme du Marais poitevin Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 28 40 contact@lafermedumaraispoitevin.fr

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English :

To let young and old experience the daily life of a farm!

L’événement Atelier du Petit Fermier Benet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin