Atelier du Petit Fermier Sainte Christine Benet
Atelier du Petit Fermier Sainte Christine Benet samedi 18 avril 2026.
Benet
Atelier du Petit Fermier
Sainte Christine La Ferme du Marais poitevin Benet Vendée
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-08-30 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-14 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19
Pour faire vivre aux petits et grands la vie d’une ferme au quotidien !
Animation pour les familles l’Atelier du Petit Fermier.
Venez découvrir les races locales: baudets du Poitou, brebis Solognotes, poules de Marans et leurs poussins, oies et oisons, ainsi que les lapins-chèvres!
Soins, câlins, et découvertes seront au rendez-vous!
2 heures.
Réservation indispensable dans la limite des places disponibles.
Réservations en ligne possible.
tenue et chaussures adaptées
Aussi disponible en format Spécial Tribu .
Sainte Christine La Ferme du Marais poitevin Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 28 40 contact@lafermedumaraispoitevin.fr
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English :
To let young and old experience the daily life of a farm!
L’événement Atelier du Petit Fermier Benet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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