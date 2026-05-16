Benet

Spectacles Reliées

Jardin Paul David Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Spectacles Reliées

Au son du tambour et de la kalimba, laissez-vous emporter dans un voyage sensible entre contes, nature et imaginaire. Un moment pour écouter, ressentir et se reconnecter à ce qui nous relie au monde vivant.

Dans le cadre de La Nature au printemps à Benet.

Spectacle le 26/06 à 20h à Benet

Infos et réservations auprès de la mairie de Benet .

Jardin Paul David Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 96 26

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L’événement Spectacles Reliées Benet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin