Fête du Préfou Benet
Fête du Préfou Benet dimanche 5 juillet 2026.
Benet
Fête du Préfou
Aziré Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide-grenier, animations pour tous, et bien sûr, le préfou! Une fête autour d’une délicieuse spécialité du Marais Poitevin en Sud Vendée!
Toute la journée, vente et dégustation de préfou au feu de bois.
Vide-greniers dès 8h et toute la journée. (inscription sur HelloAsso )
Randonnées pédestres 3 circuits 8-12-15 kms (6€/adulte ou 7€ sur place)
Départ entre 8h et 10h.
Inscription sur HelloAsso
12h déjeuner animé (inscription sur HelloAsso 13€) ou frites/grillades
Animations toute la journée tombola, concours, bowling, palets, structures gonflables, poneys…).
concours du meilleur mangeux de préfou dans l’après-midi
Soirée animée
Grillades en continu.
Entrée gratuite.
Programme plus complet à venir. .
Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 7 89 60 47 63
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English :
Garage sale, entertainment for all, and of course, the préfou! A celebration of a delicious speciality from the Marais Poitevin in southern Vendée!
L’événement Fête du Préfou Benet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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