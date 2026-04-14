Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy
Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy samedi 23 mai 2026.
Atelier du samedi Samedi 23 mai, 10h00 Atelier A Piscyclette Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Atelier A Piscyclette 22 rue gustave eiffel, poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.apiscyclette.fr/ »}]
Atelier de réparation pour les adhérents, suivi d’une vente de vélos
À voir aussi à Poissy (Yvelines)
- Mai à Vélo 2026, STELLANTIS AUTO SAS, Poissy 1 mai 2026
- Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy 9 mai 2026
- Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy 10 mai 2026
- Atelier du mercredi, Atelier A Piscyclette (Mercredi), Poissy 13 mai 2026
- Présentation de structures sonores dans le jardin du musée, Musée du jouet, Poissy 23 mai 2026