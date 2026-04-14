Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy

Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Atelier A Piscyclette

Adresse : 22 rue gustave eiffel, poissy

Ville : 78300 Poissy

Département : Yvelines

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Atelier du samedi Samedi 23 mai, 10h00 Atelier A Piscyclette Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Atelier A Piscyclette 22 rue gustave eiffel, poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.apiscyclette.fr/ »}]
Atelier de réparation pour les adhérents, suivi d’une vente de vélos

À voir aussi à Poissy (Yvelines)