Initiation aux Encres Végétales, Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France, Poissy
Initiation aux Encres Végétales, Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France, Poissy samedi 23 mai 2026.
Initiation aux Encres Végétales Samedi 23 mai, 16h00, 17h00 Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France Yvelines
Tarifs : enfants & adultes accompagnants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Après l’extraction des pigments, place à la créativité ! Vous pourrez tester vos encres en peignant sur place et repartir avec vos œuvres uniques. Un atelier ludique et écologique pour explorer la magie des couleurs issues de la nature !
Atelier gratuit dans le cadre de la fête de la nature, organisé pour la Mairie de Poissy.Pour un groupe de 20 personnes
Durée : 1h
Activité organisée par Aurélie – Animatrice/guide nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-encres-vegetales-9534
Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-encres-vegetales-9534 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-encres-vegetales-9534 »}]
Découvrez l’art des encres végétales et apprenez à créer vos propres couleurs à partir de plantes, baies et autres ressources naturelles. Nature Atelier nature
À voir aussi à Poissy (Yvelines)
- Mai à Vélo 2026, STELLANTIS AUTO SAS, Poissy 1 mai 2026
- Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy 9 mai 2026
- Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy 10 mai 2026
- Atelier du mercredi, Atelier A Piscyclette (Mercredi), Poissy 13 mai 2026
- Atelier du samedi, Atelier A Piscyclette, Poissy 23 mai 2026