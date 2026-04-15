Initiation aux Encres Végétales, Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France, Poissy

Initiation aux Encres Végétales Samedi 23 mai, 16h00, 17h00 Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France Yvelines

Tarifs : enfants & adultes accompagnants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Après l’extraction des pigments, place à la créativité ! Vous pourrez tester vos encres en peignant sur place et repartir avec vos œuvres uniques. Un atelier ludique et écologique pour explorer la magie des couleurs issues de la nature !

Atelier gratuit dans le cadre de la fête de la nature, organisé pour la Mairie de Poissy.Pour un groupe de 20 personnes

Durée : 1h

Activité organisée par Aurélie – Animatrice/guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-encres-vegetales-9534

Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France Parc Meissonier, Av. du Bon Roi Saint-Louis, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-encres-vegetales-9534 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/initiation-aux-encres-vegetales-9534 »}]

Découvrez l’art des encres végétales et apprenez à créer vos propres couleurs à partir de plantes, baies et autres ressources naturelles. Nature Atelier nature