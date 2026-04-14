Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy
Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy dimanche 10 mai 2026.
Repair Café Dimanche 10 mai, 10h00 Place du Marché Poissy Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00
Place du Marché Poissy place république, poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.apiscyclette.fr/ »}]
Repair café