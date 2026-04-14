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Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy

Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place du Marché Poissy

Adresse : place république, poissy

Ville : 78300 Poissy

Département : Yvelines

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Repair Café Dimanche 10 mai, 10h00 Place du Marché Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Place du Marché Poissy place république, poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.apiscyclette.fr/ »}]
Repair café

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