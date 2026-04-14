Repair Café, Place du Marché Poissy, Poissy

Repair Café Dimanche 10 mai, 10h00 Place du Marché Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00

Place du Marché Poissy place république, poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.apiscyclette.fr/ »}]

Repair café