Atelier duo Cupcakes d’été La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier duo Cupcakes d’été

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Un moment complice et gourmand à partager à deux ! La Grande École vous invite à un atelier spécial duo parent–enfant autour de cupcakes colorés et inspirés de l’été. Au programme réalisation de délicieux cupcakes moelleux Parfums frais et estivaux (citron, vanille, fruits rouges…) Décoration créative et ludique. Astuces simples pour réussir de jolis glaçages. Dégustation sur place ou à emporter. Un atelier pensé pour que petits et grands mettent la main à la pâte, s’amusent et laissent parler leur imagination. Ici, on fouette, on poche, on décore… et surtout, on partage un joli moment ensemble.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier duo Cupcakes d’été

L’événement Atelier duo Cupcakes d’été Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie