Atelier duo parent/enfant :créez et dessinez une histoire en famille, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier duo parent/enfant :créez et dessinez une histoire en famille Mardi 21 juillet, 13h30 Musée du Terroir Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, application du tarif réduit pour le représentant légal). La tranche d’âge indiquée doit être respectée ; dans le cas contraire, la participation à la prestation ne peut être garantie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T13:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T13:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Mardi 21 juillet de 13h30 à 16h30, créez une histoire illustrée et une bande dessinée à partir des anecdotes amusantes de notre guide sur les artisans d’autrefois !

– Visitez certaines pièces du musées dans lesquelles vous découvrirez les artisans d’autrefois comme le maréchal-ferrant ou le sabotier et apprenez des anecdotes amusantes !

– Ecrivez une histoire amusante que votre enfant pourra illustrer. Notre médiateur Corentin pourra vous aider !

– Réalisez aussi une bande dessinée en équipe

L’occasion de passer un moment d’échanges privilégiés entre (grands) parents et (petits) enfants à partir de 7 ans !

À la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir »}] Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Mardi 21 juillet de 13h30 à 16h30, créez une histoire illustrée et une bande dessinée à partir des anecdotes amusantes de notre guide sur les artisans d’autrefois !

Ville de Villeneuve d’Ascq