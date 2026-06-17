Stage Armée romaine Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Stage Armée romaine

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21

Rome a besoin vos enfants !

Engagez-les dans la légion romaine !

Pendant deux jours, ils découvriront la vie des légionnaires romains avec

– une initiation aux ordres de commandement et aux manoeuvres de combat, comme la célèbre tortue . Le tout en latin !

– une initiation à la frappe de monnaie pour évoquer la solde des légionnaires.

– la réalisation d’un signaculum, la plaque d’identité militaire des soldats.

– une initiation au tir à l’arc et à la fronde.

– la création d’une balle de fronde en métal.

– une initiation aux techniques de codage de l’armée.

Au terme des deux jours, les enfants présenteront toutes les techniques de combat de la légion romaine à leurs parents, sous les ordres de leur officier.

Sur réservation au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris sur place.

Rome a besoin vos enfants !

Engagez-les dans la légion romaine !

Pendant deux jours, ils découvriront la vie des légionnaires romains avec

– une initiation aux ordres de commandement et aux manoeuvres de combat, comme la célèbre tortue . Le tout en latin !

– une initiation à la frappe de monnaie pour évoquer la solde des légionnaires.

– la réalisation d’un signaculum, la plaque d’identité militaire des soldats.

– une initiation au tir à l’arc et à la fronde.

– la création d’une balle de fronde en métal.

– une initiation aux techniques de codage de l’armée.

Au terme des deux jours, les enfants présenteront toutes les techniques de combat de la légion romaine à leurs parents, sous les ordres de leur officier.

Sur réservation au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris sur place. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Rome needs your children!

Enlist them in the Roman Legion!

Over two days, they’ll discover the life of Roman legionnaires through:

– an introduction to the chain of command and combat maneuvers, such as the famous “turtle” formation. All in Latin!

– an introduction to coin minting to recreate the legionnaires’ pay.

– making a signaculum, the soldiers’ military ID tag.

– An introduction to archery and sling-shooting.

– The creation of a metal sling projectile.

– An introduction to military coding techniques.

At the end of the two days, the children will demonstrate all the combat techniques of the Roman Legion to their parents, under the command of their officer.

Reservations required at 03 20 47 21 99.

Please bring a packed lunch to be eaten on site.

L’événement Stage Armée romaine Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme