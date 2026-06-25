Escape Game au Parc Asnapio ! Villeneuve-d’Ascq
vendredi 17 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Escape Game au Parc Asnapio !
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25 2026-10-23
Le parc est en danger!
Explorez les habitats, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes pour sauver le lieu!
Une aventure immersive à travers le temps!
Dès 6 ans.
Sans inscription.
Le parc est en danger!
Explorez les habitats, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes pour sauver le lieu!
Une aventure immersive à travers le temps!
Dès 6 ans.
Sans inscription. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
The park is in danger!
Explore the habitats, solve puzzles, and uncover the secrets of ancient civilizations to save the park!
An immersive adventure through time!
Ages 6 and up.
No registration required.
L’événement Escape Game au Parc Asnapio ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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