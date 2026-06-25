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Escape Game au Parc Asnapio ! Villeneuve-d’Ascq

vendredi 17 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue Carpeaux
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif

Villeneuve-d’Ascq

Escape Game au Parc Asnapio !

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25 2026-10-23

Le parc est en danger!
Explorez les habitats, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes pour sauver le lieu!
Une aventure immersive à travers le temps!
Dès 6 ans.
Sans inscription.
Le parc est en danger!
Explorez les habitats, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes pour sauver le lieu!
Une aventure immersive à travers le temps!
Dès 6 ans.
Sans inscription.   .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 

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English :

The park is in danger!
Explore the habitats, solve puzzles, and uncover the secrets of ancient civilizations to save the park!
An immersive adventure through time!
Ages 6 and up.
No registration required.

L’événement Escape Game au Parc Asnapio ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme

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