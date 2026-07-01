Informations pratiques

Stage « Armée romaine » / Par l’association Officina Monetae. 20 et 21 juillet parc archéologique Asnapio Nord

40€ / 32€ les deux jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T09:30:00+02:00 – 2026-07-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Rome a besoin vos enfants !

Engagez-les dans la légion romaine !

Pendant deux jours, ils découvriront la vie des légionnaires romains avec :

– une initiation aux ordres de commandement et aux manoeuvres de combat, comme la célèbre « tortue ». Le tout en latin !

– une initiation à la frappe de monnaie pour évoquer la solde des légionnaires.

– la réalisation d’un signaculum, la plaque d’identité militaire des soldats.

– une initiation au tir à l’arc et à la fronde.

– la création d’une balle de fronde en métal.

– une initiation aux techniques de codage de l’armée.

Au terme des deux jours, les enfants présenteront toutes les techniques de combat de la légion romaine à leurs parents, sous les ordres de leur officier.

Sur réservation au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris sur place.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un stage de découverte de la vie des légionnaires dans la Rome antique. A partir de 7 ans. stage enfants asnapio

Parc Asnapio