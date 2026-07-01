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Stage « Métallurgie », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

mercredi 22 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq

Stage « Métallurgie », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
parc archéologique Asnapio
Adresse
rue Carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
60€/ 48€ pour les 3 jours

Stage « Métallurgie » 22 – 24 juillet parc archéologique Asnapio Nord

60€/ 48€ pour les 3 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T09:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Du simple morceau de roche au bijou en métal…
Depuis la Préhistoire, l’Homme façonne armes, bijoux et outils selon des techniques que les enfants, mais aussi les adultes, pourront découvrir dans ce stage.
Au programme : fabrication d’une fibule, technique de la cire perdue, coulée d’étain…
Stage de 3 jours ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 9 ans.
Sur inscription au 03 20 47 21 99.
Prévoir le pique-nique pour les midis.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asnapio@villeneuvedascq.fr »}]
Un stage de 3 jours ouvert aux adultes et aux enfants de 9 ans et plus. asnapio métallurgie

Parc Asnapio

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