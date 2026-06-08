Villeneuve-d’Ascq

Stage Métallurgie

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Du simple morceau de roche au bijou en métal…

Depuis la Préhistoire, l’Homme façonne armes, bijoux et outils selon des techniques que les enfants, mais aussi les adultes, pourront découvrir dans ce stage.

Au programme fabrication d’une fibule, technique de la cire perdue, coulée d’étain…

Stage de 3 jours ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 9 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique-nique pour les midis.

Du simple morceau de roche au bijou en métal…

Depuis la Préhistoire, l’Homme façonne armes, bijoux et outils selon des techniques que les enfants, mais aussi les adultes, pourront découvrir dans ce stage.

Au programme fabrication d’une fibule, technique de la cire perdue, coulée d’étain…

Stage de 3 jours ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 9 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique-nique pour les midis. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

From a simple piece of rock to metal jewelry?

Since prehistoric times, man has fashioned weapons, jewelry and tools using techniques that children and adults alike can discover in this workshop.

On the program: fibula making, lost wax techniques, pewter casting?

3-day workshop open to adults and children aged 9 and over.

Please register on 03 20 47 21 99.

Please bring a picnic lunch.

L’événement Stage Métallurgie Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme