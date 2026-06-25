Villeneuve-d’Ascq

Rendez-vous chez les Vikings!

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Création d’un mythe nordique illustré, initiation au dessin d’entrelacs, fabrication d’un pion en argile typiquement viking.

Trois activités pour mieux comprendre la civilisation viking.

Sans inscription. Dès 3 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Création d’un mythe nordique illustré, initiation au dessin d’entrelacs, fabrication d’un pion en argile typiquement viking.

Trois activités pour mieux comprendre la civilisation viking.

Sans inscription. Dès 3 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Creation of an illustrated Norse myth, an introduction to interlacing, and making a traditional Viking clay figurine.

Three activities to gain a better understanding of Viking civilization.

No registration required. Ages 3 and up.

Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour, including the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour covering Prehistory through Antiquity.

L’événement Rendez-vous chez les Vikings! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme