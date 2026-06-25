Rendez-vous chez les Vikings! Villeneuve-d’Ascq
Rendez-vous chez les Vikings! Villeneuve-d’Ascq mardi 21 juillet 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Rendez-vous chez les Vikings!
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Création d’un mythe nordique illustré, initiation au dessin d’entrelacs, fabrication d’un pion en argile typiquement viking.
Trois activités pour mieux comprendre la civilisation viking.
Sans inscription. Dès 3 ans.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
Création d’un mythe nordique illustré, initiation au dessin d’entrelacs, fabrication d’un pion en argile typiquement viking.
Trois activités pour mieux comprendre la civilisation viking.
Sans inscription. Dès 3 ans.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Creation of an illustrated Norse myth, an introduction to interlacing, and making a traditional Viking clay figurine.
Three activities to gain a better understanding of Viking civilization.
No registration required. Ages 3 and up.
Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour, including the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour covering Prehistory through Antiquity.
L’événement Rendez-vous chez les Vikings! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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