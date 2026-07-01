ETE 3 – 3/5 ANS – SOLEIL, NUAGES ET ECLATS DE COULEUR, Ferme saint Sauveur, Atelier 2, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

ETE 3 – 3/5 ANS – SOLEIL, NUAGES ET ECLATS DE COULEUR 20 – 24 juillet Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Nord

Inscription en ligne, 77€ (maétriel inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Sous le ciel des couleurs : quand la météo inspire la création avec Turner, Constable, Friedrich… Et si le temps qu’il fait devenait notre source d’inspiration ? Nuages, pluie, vent, soleil…

Chaque phénomène météorologique crée des ambiances uniques, des lumières changeantes et des paysages fascinants. Pendant ce stage, les enfants exploreront les effets du climat à travers l’art : couleurs qui s’opposent ou se fondent, textures qui évoquent la pluie ou la brume, formes qui traduisent le mouvement du vent.

Au programme : peinture, collage et techniques mixtes pour inventer des compositions poétiques inspirées par le ciel et ses caprices. Une expérience créative pour observer, imaginer et transformer la météo en œuvre d’art !

Prévoir une blouse ou un tablier pour se prémunir des tâches, ainsi qu’un goûter et une gourde pour la pause de 11h.

Il s’agit de votre 1er stage de la saison 25/26 chez Atelier 2 et vous ne suivez aucun cours annuel ? Vous devez obligatoirement souscrire à la carte adhésion stage à 8€.

Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/ete-3-3-5-ans-soleiln-nuages-et-eclats-de-couleur »}]

Stage d’arts plastiques pour les 3/5 ans de la troisième semaine des vacances d’été. Atelier 2 arts plastiques

Atelier 2