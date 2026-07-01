On fait le mur ! Au Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

On fait le mur ! Au Musée du Terroir Dimanche 5 juillet, 14h30 Musée du Terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T17:30:00+02:00

Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir met à l’honneur les artisans de la construction avec des démonstrations et des ateliers gratuits pour tous les âges !

Au programme

Démonstrations participatives de maçonnerie et de menuiserie

Atelier dessin avec l’Atelier 2

Atelier initiation au dessin d’architecture

Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se rafraîchir. La vente est au profit des animaux.

Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

Gratuit – Sans inscription

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h30, le Musée du Terroir met à l’honneur les artisans de la construction avec des démonstrations et des ateliers gratuits pour tous les âges ! activité famille

© Ville de Villeneuve d’Ascq