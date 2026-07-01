Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France Vendredi 3 juillet, 20h30 La Ferme d’en Haut Nord

8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

COMPLET

Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France

Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis ! Avec ces virtuoses de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent !

Ce format d’improvisation est basé sur les règles du catch d’improvisation. Les thèmes sont donnés par le public.

Un face à face inattendu pour un spectacle stupéfiant!

A partir de 7 ans, tarif 8€ ou 5€, durée 1h15

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

COMPLET Vendredi 3 juillet 2026 à 20h30, à la Ferme d’en Haut Théâtre d’impro

Service culture, ville de Villeneuve d’Ascq