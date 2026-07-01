ETE 1 – 3/5 ANS – COULEURS D’ETE, Ferme saint Sauveur, Atelier 2, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

ETE 1 – 3/5 ANS – COULEURS D’ETE 6 – 10 juillet Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Nord

inscription en ligne, 77€ (matériel inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Cet été, les enfants sont invités à plonger dans l’univers des grands maîtres de la couleur et des paysages. De Claude Monet et ses célèbres Nymphéas à David Hockney et ses compositions vibrantes, ce stage propose une exploration artistique en grand format.

Au programme : observer les jeux de lumière, les nuances et les contrastes, puis expérimenter la peinture sur de larges surfaces pour libérer le geste et la créativité. Une semaine pour découvrir comment les artistes traduisent la nature et l’émotion par la couleur, et pour créer des œuvres personnelles inspirées par ces géants de l’art moderne.

Prévoir une blouse ou un tablier pour se prémunir des tâches, ainsi qu’un goûter et une gourde pour la pause de 11h.

Il s’agit de votre 1er stage de la saison 25/26 chez Atelier 2 et vous ne suivez aucun cours annuel ? Vous devez obligatoirement souscrire à la carte adhésion stage à 8€.

Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/ete-1-3-5-ans-couleurs-d-ete-peinture-grand-format »}]

Stage d’arts plastiques pour les 3/5 ans de la première semaine des vacances d’été Atelier 2 stages enfants

Atelier 2