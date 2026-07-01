Heures du conte à la Rose des Vents, La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Heures du conte à la Rose des Vents Samedi 4 juillet, 10h15, 11h15 La rose des vents Nord

Gratuit – 3-7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:15:00+02:00 – 2026-07-04T10:45:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:15:00+02:00 – 2026-07-04T11:45:00+02:00

Samedi 04 juillet la médiathèque s’installe à la Rose des Vents pour des Heures du conte !

Rendez-vous à 10h15 et 11h15 pour écouter des histoires en famille.

Gratuit – 3-7 ans

La rose des vents Boulevard Van Gogh 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Samedi 04 juillet la médiathèque s’installe à la Rose des Vents pour des Heures du conte !