Heures du conte à la Rose des Vents, La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq
samedi 4 juillet 2026 · La rose des vents · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Heures du conte à la Rose des Vents Samedi 4 juillet, 10h15, 11h15 La rose des vents Nord
Gratuit – 3-7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:15:00+02:00 – 2026-07-04T10:45:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:15:00+02:00 – 2026-07-04T11:45:00+02:00
Samedi 04 juillet la médiathèque s’installe à la Rose des Vents pour des Heures du conte !
Rendez-vous à 10h15 et 11h15 pour écouter des histoires en famille.
Gratuit – 3-7 ans
La rose des vents Boulevard Van Gogh 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Samedi 04 juillet la médiathèque s’installe à la Rose des Vents pour des Heures du conte !
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