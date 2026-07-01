ETE 1 – ADULTES (DES 16 ANS) – PORTRAIT, Ferme saint Sauveur, Atelier 2, Villeneuve-d’Ascq
lundi 6 juillet 2026 · Ferme saint Sauveur, Atelier 2 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
ETE 1 – ADULTES (DES 16 ANS) – PORTRAIT 6 – 9 juillet Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Nord
Inscription en ligne, 100€ (matériel inclus)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T18:30:00+02:00 – 2026-07-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T18:30:00+02:00 – 2026-07-09T20:30:00+02:00
Observer, comprendre, créer… Ce stage invite à plonger dans l’art du portrait, un genre intemporel qui traverse les siècles. Au programme : apprendre à observer les proportions du visage, les tonalités de la peau, et jouer avec les ombres et lumières pour donner vie à chaque détail. Nous explorerons l’expression du regard, la subtilité des traits et la structure du visage pour mieux les retranscrire au crayon et à la peinture.
Il s’agit de votre 1er stage de la saison 25/26 chez Atelier 2 et vous ne suivez aucun cours annuel ? Vous devez obligatoirement souscrire à la carte adhésion stage à 8€.
Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/ete-1-ad-des-16-ans-portrait »}]
Stage adultes de la première semaine des vacances d’été autour du portrait Atelier 2 arts plastiques
Atelier 2
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