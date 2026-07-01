Rendez-vous chez les Vikings!, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Rendez-vous chez les Vikings! 21 juillet et 18 août parc archéologique Asnapio Nord

4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T17:00:00+02:00

Création d’un mythe nordique illustré, initiation au dessin d’entrelacs, fabrication d’un pion en argile typiquement viking.

Trois activités pour mieux comprendre la civilisation viking.

Sans inscription. Dès 3 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Trois activités à faire en famille pour mieux connaître les Vikings. Accessible dès 3 ans. asnapio Viking

Parc Asnapio