Escape Game au Parc Asnapio !, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Escape Game au Parc Asnapio ! 17 juillet – 23 octobre parc archéologique Asnapio Nord

4€ / 2€/ gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00

Le parc est en danger!

Explorez les habitats, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes pour sauver le lieu!

Une aventure immersive à travers le temps!

Dès 6 ans.

Sans inscription.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un jeu à faire en famille, dès 6 ans. asnapio escape game

parc Asnapio