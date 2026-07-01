Escape Game au Parc Asnapio !, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 17 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Escape Game au Parc Asnapio ! 17 juillet – 23 octobre parc archéologique Asnapio Nord
4€ / 2€/ gratuit moins de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Le parc est en danger!
Explorez les habitats, résolvez des énigmes et percez les secrets des civilisations anciennes pour sauver le lieu!
Une aventure immersive à travers le temps!
Dès 6 ans.
Sans inscription.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
Un jeu à faire en famille, dès 6 ans. asnapio escape game
parc Asnapio
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