Stage Adulte : création d’une bougie végétale, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage Adulte : création d’une bougie végétale Vendredi 17 juillet, 13h30 Musée du Terroir Nord

10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, …)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T13:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T13:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Vendredi 17 juillet de 13h30 à 16h, devenez artisan le temps d’un atelier et vivez une “parenthèse bougie” de bien-être et de détente pour fabriquer une bougie végétale !

Devenez artisan le temps d’un atelier avec Les Bougies de Carole ! Équipés de tabliers blancs, vous apprenez à couler votre propre bougie dans une ambiance conviviale.

Vous pouvez venir avec votre propre contenant pour couler la bougie ou profiter des contenants proposés par Carole !

Carole vous proposera aussi son atelier Jeux : un parcours sensoriel interactif autour de son bar à senteurs. Entre flacons mystères et objets d’évasion, utilisez son jeu de cartes exclusif pour deviner les fragrances.

Etape 1 : Découverte de l’histoire du parfum

Etape 2 : Atelier jeux et balade olfactive

Etape 3 : Présentation des matières premières

Etape 4 : Coulage des bougies

Etape 5 : Sécurité, Conseils, astuces et décoration

À la fin de l’atelier, une collation vous est proposée par le musée.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir »}] Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Vendredi 17 juillet de 13h30 à 16h, devenez artisan le temps d’un atelier et vivez une “parenthèse bougie” de bien-être et de détente pour fabriquer une bougie végétale ! atelier stage

® Ville de Villeneuve d’Ascq – photos Les bougies de Carole