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Atelier échasses dans le 14e Place Paris

Atelier échasses dans le 14e Place Paris

Atelier échasses dans le 14e Place Paris jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Place
Adresse
Place Mrthe Simard
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026

Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier gratuit et ouvert à tou.te.s. Déambulation sur échasses pour défier la gravité

Date et lieu

Jeudi 16 juillet 2026

Place Marthe Simard — Paris 14

Contacts

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s à la découverte et la pratique des échasses.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00

Place Place Mrthe Simard  75014 Paris
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