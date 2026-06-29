Atelier échasses dans le 14e Place Paris
Atelier échasses dans le 14e Place Paris jeudi 16 juillet 2026.
Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier gratuit et ouvert à tou.te.s. Déambulation sur échasses pour défier la gravité
Date et lieu
Jeudi 16 juillet 2026
Place Marthe Simard — Paris 14
Contacts
Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s à la découverte et la pratique des échasses.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00
Place Place Mrthe Simard 75014 Paris
https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR
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