Atelier échasses dans le 14e Place Paris

Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier gratuit et ouvert à tou.te.s. Déambulation sur échasses pour défier la gravité

Date et lieu

Jeudi 16 juillet 2026

Place Marthe Simard — Paris 14

Contacts

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s à la découverte et la pratique des échasses.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00

Place Place Mrthe Simard 75014 Paris

https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR



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