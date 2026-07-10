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Galop Galop est de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 26 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Galop Galop est de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 13 à 20 euros.</p>

Deux scènes, sept artistes et une seule direction : la ligne d’arrivée. Une écurie affûtée, entre acid, rave et techno survitaminée, prête à faire galoper le dancefloor toute la nuit.
Rendez-vous sur la ligne de départ.

LINE-UP :

AREA ØNE

Écouter / voir

DURDENHAUER

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PAUL MEIER

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RADAR

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MAY-Li

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SPAECE

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LOVI

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Samedi 11 avril 2026, Galop Galop fait son grand retour à La Machine pour une nuit hard trance & techno !
Le samedi 25 juillet 2026
de 23h59 à 06h00
payant

De 13 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T02:59:00+02:00
fin : 2026-07-26T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T23:59:00+02:00_2026-07-25T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop/ https://fb.me/e/7peqPqizH https://fb.me/e/7peqPqizH


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