Galop Galop est de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Deux scènes, sept artistes et une seule direction : la ligne d’arrivée. Une écurie affûtée, entre acid, rave et techno survitaminée, prête à faire galoper le dancefloor toute la nuit.

Rendez-vous sur la ligne de départ.

LINE-UP :

AREA ØNE

Écouter / voir

DURDENHAUER

Écouter / voir

PAUL MEIER

Écouter / voir

RADAR

Écouter / voir

MAY-Li

Écouter / voir

SPAECE

Écouter / voir

LOVI

Écouter / voir

Samedi 11 avril 2026, Galop Galop fait son grand retour à La Machine pour une nuit hard trance & techno !

Le samedi 25 juillet 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 13 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T02:59:00+02:00

fin : 2026-07-26T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T23:59:00+02:00_2026-07-25T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop/ https://fb.me/e/7peqPqizH https://fb.me/e/7peqPqizH



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

