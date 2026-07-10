Galop Galop est de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
dimanche 26 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
Deux scènes, sept artistes et une seule direction : la ligne d’arrivée. Une écurie affûtée, entre acid, rave et techno survitaminée, prête à faire galoper le dancefloor toute la nuit.
Rendez-vous sur la ligne de départ.
LINE-UP :
AREA ØNE
DURDENHAUER
PAUL MEIER
RADAR
MAY-Li
SPAECE
LOVI
Samedi 11 avril 2026, Galop Galop fait son grand retour à La Machine pour une nuit hard trance & techno !
Le samedi 25 juillet 2026
de 23h59 à 06h00
payant
De 13 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T02:59:00+02:00
fin : 2026-07-26T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T23:59:00+02:00_2026-07-25T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop/ https://fb.me/e/7peqPqizH https://fb.me/e/7peqPqizH
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