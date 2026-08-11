samedi 3 octobre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Informations pratiques

Atelier « échecs » à la ludothèque – tout niveau Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie 3 octobre 2026 – 3 juillet 2027, les samedis Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Débutant ou confirmé, venez découvrir ou améliorer votre jeu les samedis matins à la ludothèque

Débutant ou confirmé, venez découvrir ou améliorer votre jeu les samedis matins à la ludothèque.

Entrée libre, sans réservation. Tout niveau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00.000+02:00

Fin : 2027-07-03T12:30:00.000+02:00

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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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