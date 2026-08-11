Atelier « échecs » à la ludothèque – tout niveau Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie
samedi 3 octobre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie
Informations pratiques
Atelier « échecs » à la ludothèque – tout niveau Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie 3 octobre 2026 – 3 juillet 2027, les samedis Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Débutant ou confirmé, venez découvrir ou améliorer votre jeu les samedis matins à la ludothèque
Débutant ou confirmé, venez découvrir ou améliorer votre jeu les samedis matins à la ludothèque.
Entrée libre, sans réservation. Tout niveau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00.000+02:00
Fin : 2027-07-03T12:30:00.000+02:00
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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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