Informations pratiques

Eymet

Atelier éclipse

Le Moulin d’Eymet Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Un événement astronomique, aussi rare que beau une éclipse solaire !

Venez nous rejoindre pour en apprendre plus sur ce phénomène, et peut-être être surpris·e, car les apparences peuvent être trompeuses…

On vous explique tout au Moulin d’Eymet à partir de 17h, avec une projection documentaire suivie d’un temps d’explication.

Puis nous irons observer ensemble l’éclipse à 19h, depuis le pont du quai de la navigation situé juste à côté du moulin.

Des lunettes d’observation sont nécessaires. Elles sont en vente chez notre partenaire Vision’R à Eymet. .

Le Moulin d’Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English :

L’événement Atelier éclipse Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides