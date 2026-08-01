Atelier éclipse Eymet
mercredi 12 août 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier éclipse
Le Moulin d’Eymet Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Un événement astronomique, aussi rare que beau une éclipse solaire !
Venez nous rejoindre pour en apprendre plus sur ce phénomène, et peut-être être surpris·e, car les apparences peuvent être trompeuses…
On vous explique tout au Moulin d’Eymet à partir de 17h, avec une projection documentaire suivie d’un temps d’explication.
Puis nous irons observer ensemble l’éclipse à 19h, depuis le pont du quai de la navigation situé juste à côté du moulin.
Des lunettes d’observation sont nécessaires. Elles sont en vente chez notre partenaire Vision’R à Eymet. .
Le Moulin d’Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English :
L’événement Atelier éclipse Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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