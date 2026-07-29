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AGENDA · Châtelaillon-Plage

Atelier Ecrin marin en coquille St Jacques chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage

vendredi 28 août 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Vagues et Chineries
Adresse
127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20 Tarif par personne.

Châtelaillon-Plage

Atelier Ecrin marin en coquille St Jacques chez Vagues et Chineries

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Peinture, dorure, collage… Réalisez une création poétique et estivale avec Christelle grâce à des techniques simples et accessibles. Un mocktail est offert à la fin de l’atelier.
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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56  vaguesetchineries@gmail.com

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English : Seashell Treasure Box Workshop Using Scallop Shells at Vagues et Chineries

Painting, gilding, collage… Create a poetic, summery piece with Christelle using simple, accessible techniques. A mocktail is served at the end of the workshop.

L’événement Atelier Ecrin marin en coquille St Jacques chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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