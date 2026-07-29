Atelier Ecrin marin en coquille St Jacques chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage
vendredi 28 août 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Atelier Ecrin marin en coquille St Jacques chez Vagues et Chineries
Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif par personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-28 19:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Peinture, dorure, collage… Réalisez une création poétique et estivale avec Christelle grâce à des techniques simples et accessibles. Un mocktail est offert à la fin de l’atelier.
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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com
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English : Seashell Treasure Box Workshop Using Scallop Shells at Vagues et Chineries
Painting, gilding, collage… Create a poetic, summery piece with Christelle using simple, accessible techniques. A mocktail is served at the end of the workshop.
L’événement Atelier Ecrin marin en coquille St Jacques chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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