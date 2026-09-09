Atelier Écrire en résonnance Maison des Écritures La Rochelle

mardi 22 septembre 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier Écrire en résonnance

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 21:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Avec Sophie Grenaud dans le cadre de l’exposition TRAME(S)

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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Featuring Sophie Grenaud as part of the TRAME(S) exhibition

L’événement Atelier Écrire en résonnance La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle