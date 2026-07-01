Atelier écrire entre-deux Ancienne colo EDF Plougasnou
jeudi 23 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Atelier écrire entre-deux
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23
De l’estran à la grotte, errer, récolter des mots, puis jouer avec. Un atelier d’écriture en écho avec notre rivage.
Matériel fourni, atelier sur réservation.
Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85
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English :
L’événement Atelier écrire entre-deux Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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