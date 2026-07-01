Atelier écrire entre-deux Ancienne colo EDF Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Atelier écrire entre-deux

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

De l’estran à la grotte, errer, récolter des mots, puis jouer avec. Un atelier d’écriture en écho avec notre rivage.

Matériel fourni, atelier sur réservation.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85

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English :

L’événement Atelier écrire entre-deux Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX