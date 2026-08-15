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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Atelier écris ta lettre au Père Noël Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

samedi 5 décembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Pont-Ar-Laër
Adresse
Médiathèque L'Ellipse
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Atelier écris ta lettre au Père Noël

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Un moment tout doux pour rêver et écrire au Père Noël Installez-vous, prenez le temps de votre plus belle lettre, de vos dessins et collages, glissez le tout dans une enveloppe … Direction le Pôle Nord !

Tout public   .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39 

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English :

L’événement Atelier écris ta lettre au Père Noël Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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