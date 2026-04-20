Atelier écriture avec Ariane Costa Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Atelier écriture avec Ariane Costa Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Atelier écriture avec Ariane Costa
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Viens inventer un personnage avec des pouvoirs extraordinaires et participer à la création d’une histoire en collaboration ! Ensemble, vous imaginerez un titre et dessinerez la couverture de votre livre. Un atelier amusant pour créer, partager et raconter des histoires.
Pour les 9-12 ans.
Gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93 .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Atelier écriture avec Ariane Costa
L’événement Atelier écriture avec Ariane Costa Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains
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