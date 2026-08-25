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Atelier Écriture-Collage L’Atelier sous les toits Paris

samedi 17 octobre 2026 · L'Atelier sous les toits · Paris

Atelier Écriture-Collage L’Atelier sous les toits Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 5 juin 2027
Lieu
L'Atelier sous les toits
Adresse
84, rue de Charenton
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p> 60 euros / atelier<br>330 euros / forfait annuel 6 ateliers.</p>

Collecter des images et des mots, les découper, les déchirer et les assembler : un plaisir enfantin qui libère l’expression et encourage la créativité. Dans cet atelier atypique, les temps d’écriture et les temps de collage se succèdent et s’enrichissent mutuellement. Art de l’impro et de l’intuition, le collage ne demande aucun savoir-faire particulier. Il apporte à qui s’y aventure une satisfaction immédiate. Sous son influence, l’écriture gagne en liberté.

  • Adultes
  • 6 personnes maximum
  • Pré-requis : aucun

Un atelier pour mêler images et mots, en alternant temps d’écriture et temps de collage. La créativité s’éveille.
Le samedi 17 octobre 2026
de 14h00 à 18h30
Le samedi 05 décembre 2026
de 14h00 à 18h30
Le samedi 30 janvier 2027
de 14h00 à 18h30
Le samedi 03 avril 2027
de 14h00 à 18h30
Le samedi 05 juin 2027
de 14h00 à 18h30
Le samedi 13 mars 2027
de 14h00 à 18h30
payant


60 euros / atelier
330 euros / forfait annuel 6 ateliers.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T17:00:23+02:00
fin : 2027-06-05T21:30:23+02:00
Date(s) : 2026-10-17T14:00:00+02:00_2026-10-17T18:30:00+02:00;2026-12-05T14:00:00+02:00_2026-12-05T18:30:00+02:00;2027-01-30T14:00:00+02:00_2027-01-30T18:30:00+02:00;2027-03-13T14:00:00+02:00_2027-03-13T18:30:00+02:00;2027-04-03T14:00:00+02:00_2027-04-03T18:30:00+02:00;2027-06-05T14:00:00+02:00_2027-06-05T18:30:00+02:00

L’Atelier sous les toits 84, rue de Charenton  75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr


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