Stage croisé Baby Gym et Eveil musical 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Entre parcours de motricité, jeux corporels, rythmes, chansons et découvertes sonores, les enfants explorent leur corps et développent leur sens de l’écoute de manière ludique. Un stage joyeux et stimulant pour favoriser coordination, créativité, confiance en soi et plaisir d’apprendre en groupe.

Bouger, écouter, chanter et s’amuser : un stage plein d’énergie pour découvrir le plaisir du mouvement et de la musique.

Du mardi 25 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

21,60€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



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