Stage croisé Baby Gym et Eveil musical 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage croisé Baby Gym et Eveil musical 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS mardi 25 août 2026.
Entre parcours de motricité, jeux corporels, rythmes, chansons et découvertes sonores, les enfants explorent leur corps et développent leur sens de l’écoute de manière ludique. Un stage joyeux et stimulant pour favoriser coordination, créativité, confiance en soi et plaisir d’apprendre en groupe.
Bouger, écouter, chanter et s’amuser : un stage plein d’énergie pour découvrir le plaisir du mouvement et de la musique.
Du mardi 25 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant
21,60€ pour la totalité du stage
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
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