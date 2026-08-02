Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris
mardi 25 août 2026 · Studio des Ursulines · Paris
Informations pratiques
L’artiste Billy viendra avec un visuel de Rita et Crocodile que les tout-petits pourront imprimer et ensuite colorier grâce à de l’encre aquarelle. Et surprise : la feuille se plie pour se transformer en minuscule fanzine !
Dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.
RITA ET CROCODILE
de Siri Melchior – 40 min
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!
Les tout-petits son invités à participer à un atelier de sérigraphie en lien avec les films qu’ils et elles auront vus.. Dès 2 ans !
Le mardi 25 août 2026
de 10h15 à 11h15
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-25T13:15:00+02:00
fin : 2026-08-25T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-25T10:15:00+02:00_2026-08-25T11:15:00+02:00
Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1353356353066951 https://www.facebook.com/events/1353356353066951
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