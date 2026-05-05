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Atelier écriture créative Au petit accent argentin Granville

Atelier écriture créative Au petit accent argentin Granville

Atelier écriture créative Au petit accent argentin Granville samedi 27 juin 2026.

Lieu : Au petit accent argentin

Adresse : 7 Rue Général Patton

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Granville

Atelier écriture créative

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Atelier d’écriture créative avec l’autrice et créatrice de podcasts AnneSo Ka.
écrire | jouer | stimuler
Des propositions d’écriture se sont glissées dans un jeu aux règles détournées… Venez déployer vos élans créatifs !
Le tout en dégustant boissons, maté et succulents gâteaux argentins.
Petit groupe places limitées.   .

Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 75 16 29  annesoka@mailo.com

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English : Atelier écriture créative

L’événement Atelier écriture créative Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer

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