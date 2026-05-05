Atelier écriture créative Au petit accent argentin Granville
Atelier écriture créative Au petit accent argentin Granville samedi 27 juin 2026.
Granville
Atelier écriture créative
Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Atelier d’écriture créative avec l’autrice et créatrice de podcasts AnneSo Ka.
écrire | jouer | stimuler
Des propositions d’écriture se sont glissées dans un jeu aux règles détournées… Venez déployer vos élans créatifs !
Le tout en dégustant boissons, maté et succulents gâteaux argentins.
Petit groupe places limitées. .
Au petit accent argentin 7 Rue Général Patton Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 75 16 29 annesoka@mailo.com
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English : Atelier écriture créative
L’événement Atelier écriture créative Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer
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