ATELIER ÉCRITURE & DANSE POÉSIE & MOUVEMENT

Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 85 – 85 – 85

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Expressions poétiques et corporelles sur le thème de l’eau dans un espace très agréable et pratique, à proximité immédiate de la gare de Perpignan.

.

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92 ateliersdecriture.66@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetic and corporal expressions on the theme of water in a very pleasant and practical space, right next to the Perpignan train station.

L’événement ATELIER ÉCRITURE & DANSE POÉSIE & MOUVEMENT Perpignan a été mis à jour le 2026-02-20 par PERPIGNAN TOURISME