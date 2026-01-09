LES HOMMES SONT CONS, LES FEMMES CASSE-COUILLES ! Place Armand Lanoux Perpignan
LES HOMMES SONT CONS, LES FEMMES CASSE-COUILLES ! Place Armand Lanoux Perpignan samedi 18 avril 2026.
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28 – 28 – 32
Début : 2026-04-18 20:00:00
2026-04-18
Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple 10 ans de couple !
Tarif : 28 – 28 – 32 €
English :
There are some dates you just can’t forget, for example: 10 years as a couple!
