Soirée Clubbing du Nautilus : Melle Caro, Le Nautilus, Perpignan

Soirée Clubbing du Nautilus : Melle Caro Vendredi 17 avril, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Le Nautilus lance ses soirées clubbing, le vendredi, avec Raph Dumas en DJ résident et à la programmation. Un start à partir de 19h au bar pour vous réchauffer les chevilles avant l’ouverture du club à partir de 21h30 spécialement arrangé et sonorisé pour l’occasion .

Le clubbing du Nautilus, c’est une programmation d’artistes turntablistes Disc Jockeys, de tous styles, expérimentés,aux discours étayés, sans concessions, axés sur le dancefloor

avec l’idée de fabriquer dans les soutes du Nautilus une athmospère de club survolté, ou la danse est reine et sans pour autant recopier la bande FM.

Entrée au Nautilus gratuite : 19h

Entrée club 8€, à partir de 21h30 Fermeture tardive 2h

1ere soirée : Vendredi 17 avril

House-Deep House-Electronics

Vinyl sessions

Mlle Caro

Disc’ORoB

Raph Dumas

Mlle Caro sera au Nautilus pour un DJ set. Originaire de Perpignan, elle a débuté dans la culture vinyle avant de s’imposer sur la scène parisienne, notamment au Rex Club et au Pulp. Son parcours l’a menée dans plusieurs villes en France et à l’international. Après plusieurs années passées à programmer et produire, elle revient aujourd’hui derrière les platines avec un nouveau projet.

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Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/clubbing-1-melle-caro-disc-orob-raph-dumas »}] [{« data »: {« author »: « MIA MAO « , « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudd0a Dive into the pulsating beats of Electro ! ud83cudfb6 Join Mlle Caro for an electrifying Electro DJ set that will transport you to the heart of the dance floor. ud83dude80 Immerse yourself in the rhythmic journey as Mlle Caro skillfully mixes the latest Electro tracks and timeless classics. nnud83cudf10 Whether you’re a Electro enthusiast or a newcomer to the genre, this is the ultimate sonic experience you don’t want to miss! ud83dudd25 Feel the energy, embrace the vibes, and let the music move you.nnDon’t forget to hit the like button, subscribe for more epic sets, and turn on notifications to stay tuned for future sonic adventures.nnud83dudd17 Connect with Mlle Caronhttps://www.instagram.com/itsmademoisellecaro/nnud83dudd7a Get ready to dance and lose yourself in the genre beats! ud83dudc83 #technomusic #music #DJSet #ElectronicMusic #TechnoVibes #MusicJourney #DJMix », « type »: « video », « title »: « Mlle Caro [MIA MAO live] DJ set | Electro », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mLUhw6CrVgk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mLUhw6CrVgk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCnavMFVPSPxqsSKAKwp9NtQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Soirée Clubbing du Nautilus Mlle Caro + Disc’ORoB + Raph Dumas