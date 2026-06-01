Cazères-sur-l’Adour

Atelier écriture et rencontre avec l’auteure Ananda Devi

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

C’est avec un immense honneur que, ce mois-ci, nous recevrons un très grand nom de la littérature Ananda Devi. Origine de l’île Maurice, elle est l’autrice de près de 30 romans aussi riches, subtils et puissants les uns que les autres, évoquant avec une langue aiguisée les destins de femmes, l’état du monde ou la fougueuse détresse de la jeunesse des quartiers populaires… Docteure en anthropologie, Ananda Devi a reçu en tant que romancière pas moins de 8 distinctions, parmi lesquelles le Prix des cinq continents de la francophonie pour l’excellent Eve de ses décombres et le Prix Louis-Guilloux pour Le Sari vert. En 2010, elle est distinguée Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres ; elle reçoit en 2023 le Prix de la langue française, puis en 2024 le Prix Neustadt aux Etats-Unis pour l’ensemble de son oeuvre. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier écriture et rencontre avec l’auteure Ananda Devi

L’événement Atelier écriture et rencontre avec l’auteure Ananda Devi Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade