Béziers

ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De l’argile auto-durcissante, des végétaux glanés et de la créativité tout le nécessaire pour créer un objet déco et fêter le printemps.

De l’argile auto-durcissante, des végétaux glanés et de la créativité tout le nécessaire pour créer un objet déco et fêter le printemps.

Dans le cadre du Cycle Nature.

Sur inscription dès 7 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES

Self-hardening clay, gleaned plants and creativity: everything you need to create a decorative object and celebrate spring.

L’événement ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34