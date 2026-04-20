ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers
ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers samedi 30 mai 2026.
Béziers
ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De l’argile auto-durcissante, des végétaux glanés et de la créativité tout le nécessaire pour créer un objet déco et fêter le printemps.
De l’argile auto-durcissante, des végétaux glanés et de la créativité tout le nécessaire pour créer un objet déco et fêter le printemps.
Dans le cadre du Cycle Nature.
Sur inscription dès 7 ans. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES
Self-hardening clay, gleaned plants and creativity: everything you need to create a decorative object and celebrate spring.
L’événement ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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