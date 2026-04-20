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ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers

ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place du 14 juillet

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Béziers

ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De l’argile auto-durcissante, des végétaux glanés et de la créativité tout le nécessaire pour créer un objet déco et fêter le printemps.
De l’argile auto-durcissante, des végétaux glanés et de la créativité tout le nécessaire pour créer un objet déco et fêter le printemps.
Dans le cadre du Cycle Nature.
Sur inscription dès 7 ans.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES

Self-hardening clay, gleaned plants and creativity: everything you need to create a decorative object and celebrate spring.

L’événement ATELIER EMPREINTES VÉGÉTALES Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34

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