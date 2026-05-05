Atelier en autonomie : le grand atelier des Franciscaines, Les Franciscaines, Deauville

Atelier en autonomie : le grand atelier des Franciscaines 19 et 20 septembre Les Franciscaines Calvados

Matériel de dessin fourni, ne pas ramener son matériel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, Les Franciscaines se transforme en grand atelier d’artiste. À vos crayons et couleurs, laissez libre cours à votre inspiration !

Accompagnés par notre équipe de médiateurs, visitez les expositions du moment, choisissez une oeuvre parmi un panel présélectionné et essayez-vous à la copier. Pour vous aider, quatre artistes peintres du territoire vous guident dans votre pratique en vous donnant de précieux conseils sur les règles du dessin, de la composition à la perspective, ou encore sur le subtil mélange des couleurs.

Le temps du week-end, trois sessions d’ateliers s’offrent à vous, dont une le dimanche à partager en famille, que vous pouvez suivre en continu ou distinctement. Pour clôturer ce week-end haut en couleur de façon conviviale, retrouvez vos productions exposées dans Le Cloître à l’occasion d’un vernissage.

Les Franciscaines Avenue de la République, 14800 Deauville, France Deauville 14800 Calvados Normandie 0261522920 https://lesfranciscaines.fr https://www.youtube.com/channel/UC6IZnXy1AAzKo-d2mm1A7hw/featured;https://www.facebook.com/franciscaines.deauville;https://www.instagram.com/franciscaines.deauville/ Les Franciscaines est l’établissement culturel de la Ville de Deauville. Ce lieu d’exception entièrement dédié à la culture, à l’événementiel et aux rencontres, rassemble de façon transversale et décloisonnée toute l’offre d’un musée, d’une médiathèque, d’une salle de spectacle et d’un fablab.

Plus de 750 000 visiteurs ont poussé les portes de ce lieu unique et singulier depuis son ouverture en mai 2021, pour visiter une exposition, assister à un spectacle, participer à un atelier, à une rencontre ou tout simplement vivre une parenthèse culturelle. Stationnement à proximité, bus, accessible aux personnes à mobilité réduite, un ascenseur permet d’accéder aux étages.

Journées européennes du patrimoine 2026

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