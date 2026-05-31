Atelier en continu : Le vivant à la loupe, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Atelier en continu : Le vivant à la loupe Vendredi 10 juillet, 15h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Atelier en continu, Gratuit, Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Le musée sort de ses murs et vient à votre rencontre dans les parcs et jardins. À l’aide de loupes, de guides d’identification, de vitrines d’insectes et bien plus, laissez-vous surprendre en découvrant les insectes, oiseaux et petites bêtes qui peuplent la ville et ses jardins.

Animation proposée par le Musée d’Histoire naturelle de Lille.

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12287/les-petits-labos-du-musee-le-vivant-a-la-loupe »}]

Le musée sort de ses murs et vient à votre rencontre dans le jardin de la médiathèque.

Jardin de la médiathèque_BmL_2024