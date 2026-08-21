Atelier en famille : Chevelure d’argile (modelage), Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

samedi 19 septembre 2026 · Musée Magnelli - musée de la céramique · Vallauris

Informations pratiques

Atelier en famille : Chevelure d’argile (modelage) Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

12 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier modelage céramique à faire en famille

Chevelure d’argile : Anton Prinner a accordé une attention toute particulière aux coiffures et aux barbes de ses personnages sculptés et gravés. Dans l’argile fraîche vous réaliserez un portrait tout aussi minutieusement apprêté.

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Atelier modelage céramique à faire en famille

© François Fernandez © ADAGP, Paris 2026