Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond », Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

samedi 19 septembre 2026 · Musée Magnelli - musée de la céramique · Vallauris

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond » Samedi 19 septembre, 15h15 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

20 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond » (salle Eden) par la Commissaire et Directrice

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond » (salle Eden) par la Commissaire et Directrice

ADAGP, Paris, 2026