Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond », Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris
samedi 19 septembre 2026 · Musée Magnelli - musée de la céramique · Vallauris
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond » Samedi 19 septembre, 15h15 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes
20 personnes max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond » (salle Eden) par la Commissaire et Directrice
Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique
Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond » (salle Eden) par la Commissaire et Directrice
ADAGP, Paris, 2026
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