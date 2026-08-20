Parcours patrimonial, Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

Informations pratiques

Parcours patrimonial Samedi 19 septembre, 10h30 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

20 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Parcours patrimonial guidé dans la ville, à la découverte de l’histoire et des richesses de la commune.

Au départ du Musée Magnelli, musée de la céramique, Place de la Libération

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Parcours patrimonial guidé dans la ville, à la découverte de l’histoire et des richesses de la commune.

©Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris